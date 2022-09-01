Nasıl katılırım?
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Yatırma işleminizi gerçekleştirin
İlk TL ya da kripto yatırma işleminizi gerçekleştirin.
Alım-satım işlemi gerçekleştirin
30 gün içerisinde toplam 1.000 TL tutarında alım-satım işlemi gerçekleştirin.
Nasıl ödül kazanırım?
İlk 30 Gün
Üye olduğunuz tarihin 30. gününe kadar 1.000 TL ve üzeri işlem yapın 100 TL kazanın!
30-60 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 30. gününden 60. gününe kadar 2.000 TL ve üzeri işlem yapın 200 TL kazanın!
60-90 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 60. gününden 90. gününe kadar 3.000 TL ve üzeri işlem yapın 300 TL kazanın!
90-120 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 90. gününden 120. gününe kadar 4.000 TL ve üzeri işlem yapın 400 TL kazanın!