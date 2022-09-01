Üye ol, 2.000 TL değerinde ödül kazan!
1 Eylül itibarıyla üye olan ilk 30.000 kişiye 2.000 TL’ye kadar ödül verilecektir.*
01.09.22 00:00 (TSİ) — 31.12.22 23:59:00 (TSİ)
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BITCI
Nasıl katılırım?
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Ücretsiz hesap oluşturun
Ücretsiz hesap oluşturun, üyeliğinizi tamamlayın.
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Yatırma işleminizi gerçekleştirin
İlk TL ya da kripto yatırma işleminizi gerçekleştirin.
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Alım-satım işlemi gerçekleştirin
30 gün içerisinde toplam 1.000 TL tutarında alım-satım işlemi gerçekleştirin.
Nasıl ödül kazanırım?
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İlk 30 Gün
Üye olduğunuz tarihin 30. gününe kadar 1.000 TL ve üzeri işlem yapın 100 TL kazanın!
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30-60 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 30. gününden 60. gününe kadar 2.000 TL ve üzeri işlem yapın 200 TL kazanın!
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60-90 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 60. gününden 90. gününe kadar 3.000 TL ve üzeri işlem yapın 300 TL kazanın!
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90-120 Gün Arası
Üye olduğunuz tarihin 90. gününden 120. gününe kadar 4.000 TL ve üzeri işlem yapın 400 TL kazanın!

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